إقبال كبير فى إمبابة أمام لجان انتخابات الرئاسة قبل ساعة من فترة الراحة

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجان إمبابة زحاما شديدا قبل ساعة واحدة من فترة الراحة في اليوم الثالث والختامي للانتخابات الرئاسية 2024.

ويواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم بينما يسعى القضاة لتيسير عمليات الدخول لمشاركة أكبر عدد قبل فترة الراحة.

واصطف الناخبون بشكل مميز فيما رددت بعضهم الاغاني الوطنية وكرروا الزغاريد في أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي.

وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.



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