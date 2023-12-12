الوطنية للانتخابات: لا قرار بمد الانتخابات الرئاسية إلى يوم رابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد وطارق سمير:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنه لا قرار بمد الانتخابات الرئاسية إلى يوم رابع.

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن عمل جميع اللجان الفرعية مستمر حتى وجود آخر ناخب في المجمع الانتخابي

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية تشهد كثافات عالية من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، وفريد زهران، رمز الشمس، وعبدالسند يمامة، رمز النخلة، وحازم عمر، رمز السلم.

ومن المقرر إغلاق اللجان الفرعية وبدء الفرز في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة 18 ديسمبر الجاري.