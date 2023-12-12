الوطنية للانتخابات: عمل اللجان الفرعية مستمر حتى تصويت آخر ناخب بالمجمع الانتخابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد وطارق سمير:

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن عمل جميع اللجان الفرعية مستمر حتى وجود آخر ناخب في المجمع الانتخابي.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية تشهد كثافات عالية من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنه لا قرار بمد الانتخابات الرئاسية إلى يوم رابع.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، وفريد زهران، رمز الشمس، وعبدالسند يمامة، رمز النخلة، وحازم عمر، رمز السلم.