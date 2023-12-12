الوطنية للانتخابات: اللجان الفرعية تشهد كثافات عالية على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد وطارق سمير:

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة عملية الاقتراع في آخر أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية بالداخل.

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية تشهد كثافات عالية من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف "بنداري" أن الهيئة تتابع مجريات العملية الانتخابية حتى انتهاء الفرز

وأكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة تواصل العمل لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، وفريد زهران، رمز الشمس، وعبدالسند يمامة، رمز النخلة، وحازم عمر، رمز السلم.

ومن المقرر إغلاق اللجان الفرعية وبدء الفرز في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة 18 ديسمبر الجاري.