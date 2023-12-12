بالرقص والغناء.. إقبال كثيف من المواطنين على الانتخابات الرئاسية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب وتصوير- محمد أبو بكر:

شهدت لجنة مدرسة الأخميين التابعة لمدينة الأخميين بمحافظة القليوبية، إقبالًا كثيفًا من المواطنين؛ للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من أيام الانتخابات الرئاسية داخل مصر.

وشهدت اللجنة توافد كثيف من الشباب وكبار السن، وسط سعادة كبيرة من المواطنين، حيث احتفل بعضهم بالرقص والغناء أمام اللجنة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر على مدار 3 أيام بدأت الأحد الماضي 10 ديسمبر وتنتهي اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، اضغط هنا..