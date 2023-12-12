شعبة الملابس تُعلق على اعتذار "Zara" بعد اتهامها بالسخرية من شهداء غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

علقت سماح هيكل عضو غرفة الملابس بالغرف التجارية عن بيان اعتذار شركة Zara، بعد اتهامها بالسخرية من شهداء غزة في الحملة الإعلانية الأخيرة التي قدمتها.

وقالت "هيكل" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، أن هذا البيان متوقع من شركة Zara لاستحالة توجيه حملة استفزارية للجمهور العربي ولا يوجد سبب رئيسي لفعل ذلك، منوهة أن الشركة أسبانية وليست أمريكية.

وأردفت هيكل: ليست من مصلحة شركة Zara القيام بالحملة الاستفزازية عن عمد، خصوصا بعد تواجد حملات المقاطعة للشركات التى تدعم الكيان الصهيونى، مؤكدة أن هناك فروع كثيرة للشركة فى الأسواق العربية والمصرية.