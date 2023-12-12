بالصور.. بدء فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير نادر نبيل:

بدأت اللجان العامة في فرز أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات الرئاسية 2024، بعد إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة 9 مساء اليوم.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، انتهاء التصويت، وبدء فرز الأصوات، بحضور مندوبى المرشحين.

وتقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين، وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها».

وأجريت الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر على مدار 3 أيام بدأت الأحد الماضي 10 ديسمبر وتنتهي اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.