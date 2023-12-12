الوطنية للانتخابات: ملتزمون بالجدول الانتخابي بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير ومحمود سعيد:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الكثافات العالية في الانتخابات "دفعتنا لطباعة أوراق تصويت جديدة وإرسالها لبعض اللجان".

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "ملتزمون بالجدول الانتخابي بإعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر".

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية تشهد كثافات عالية من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، وفريد زهران، رمز الشمس، وعبدالسند يمامة، رمز النخلة، وحازم عمر، رمز السلم.

ومن المقرر إغلاق اللجان الفرعية وبدء الفرز في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة 18 ديسمبر الجاري.