الوطنية للانتخابات: وجود 4 مرشحين ساعد على زيادة نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير ومحمود سعيد:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها لم تواجه أي مشكلة لوجستية في نقل المواد المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن وجود 4 مرشحين ساعد على زيادة نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية تشهد كثافات عالية من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، وفريد زهران، رمز الشمس، وعبدالسند يمامة، رمز النخلة، وحازم عمر، رمز السلم.

ومن المقرر إغلاق اللجان الفرعية وبدء الفرز في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة 18 ديسمبر الجاري.