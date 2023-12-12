مدحت بركات: الإقبال الكبير على الانتخابات يعكس إرادة الشعب في تحديد مستقبلهم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، أن اليوم الثالث من العرس الانتخابي، شهد إقبالا ملحوظًا من قبل المواطنين الذين مارسوا حقهم الديمقراطي بالنزول لاختيار من يمثلهم.

وثمن "بركات" الجهود المستمرة للجهات الرسمية في توفير بيئة انتخابية نزيهة وشفافة، معبرا عن تقديره للمراقبين الدوليين الذين شهدوا سير العملية الانتخابية بشكل حيوي.

وقال رئيس حزب أبناء مصر، إن هذا الإقبال الكبير يعكس إرادة الشعب في تحديد مستقبلهم والمساهمة في تحقيق الاستقرار والتنمية، وحث جميع المواطنين على الاستمرار في المشاركة الفعّالة في هذه العملية الديمقراطية المهمة.

وأشار "بركات"، إلى أن هذه المرحلة المهمة من الانتخابات تأتي في ظل تحديات دولية وإقليمية تتطلب منا جميعًا توحيد الجهود وتعزيز الوحدة الوطنية.

وأكد المهندس مدحت بركات، التزام الحزب بدعم عملية الانتخابات واحترام نتائجها، متمنيا للشعب المصري دوام التقدم والازدهار.