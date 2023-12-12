إغلاق اللجان الانتخابية وانتهاء التصويت في ثالث أيام انتخابات الرئاسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أغلقت اللجان الانتخابية في ثالث أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 أبوابها في التاسعة من مساء اليوم بمعظم المحافظات واستمرار التصويت في بعض اللجان الفرعية.

وكانت اللجان قد فتحت أبوابها في التاسعة صباحًا وسط إقبال كثيف من المواطنين ممن لهم حق التصويت.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبًا و1,119 مغتربًا، بينما تضم المحافظة 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرًا انتخابيًا.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، وفريد زهران، رمز الشمس، وعبدالسند يمامة، رمز النخلة، وحازم عمر، رمز السلم.