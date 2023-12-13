الوطنية للانتخابات: تمكين آخر ناخب بجمعية الانتخاب من التصويت ثم الفرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير ومحمود سعيد:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تمكين كافة الناخبين من الإدلاء بأصواتهم حتى آخر ناخب بجمعية الانتخاب ثم بدء عمليات الفرز، موضحة أن التصويت مستمر في بعض اللجان الفرعية حتى الآن.

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: إن الفرز بدأ في بعض اللجان الفرعية.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبًا و1,119 مغتربًا، بينما تضم المحافظة 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرًا انتخابيًا.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، وفريد زهران، رمز الشمس، وعبدالسند يمامة، رمز النخلة، وحازم عمر، رمز السلم.