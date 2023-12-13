"محمود" يطلب تطليق زوجته: "بتقولي أنا شاكة فيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدم "محمود. م"،36 سنة، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، يطالب فيها بتطليق زوجته، مبررًا طلبه: " بتشك فيا من غير سبب.. وبتقولي أنا شاكة فيك".

في أوراق الدعوى قال الزوج: تعرفت على زوجتي من خلال أحد الأقارب وبعد التعرف عليها تقدمت لخطبتها لعدة أشهر ثم انتقلنا إلى عش الزوجية سويًا. وقضينا حياتنا معًا دون أطفال.

أضاف الزوج: منذ بداية الزواج وزوجتي تشك في تصرفاتي حتى أنها كانت تراقبني بقدر ما تستطيع.

قال الزوج: لم أستطع التأقلم مع تصرفات زوجتي "شكاكة والغيرة هتموتها" حتى وصل بها الأمر إلى مراقبتي في كل تصرفاتي.

أشار صاحب الدعوى: حاولت مرارًا أن أشرح لزوجتي الفارق بين الغيرة الطبيعية والشك في تصرفاتي إلا أنه لم تستجب لنصيحتي.

تابع: توجهت إلى منزل أسرة زوجتي كي تتحدث معها أسرتها لتغيير تصرفاتها، لكنها دخلت معي في مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، وخلالها تم الاتفاق على الطلاق لكنها تراجعت بعد ذلك.

يختتم الزوج: لجأت بعدها إلى محكمة الأسرة في إمبابة وأقمت دعوى تطليق حملت رقم 637 لسنة 2022، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.