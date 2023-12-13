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بدء تسليم شقق سكن مصر والإسكان المتميز.. اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، اليوم الأربعاء الموافق 13/12/2023، حتى يوم الأربعاء الموافق 6/3/2024، في تسليم الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر، ومشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي لحاجزيها المخصصة بنظام الحجز الإلكتروني “online” بتاريخ 15/1/2023.

أولا.. بالنسبة لمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي، سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام (160 – 161 – 162 – 163 – 164 – 166)، يوم الأحد 18/2/2024، ووحدات العمارات أرقام (168 – 170 – 171 – 173 – 183)، يوم الإثنين 19/2/2024، ووحدات العمارات أرقام (185 – 187 – 188).

ويوم الثلاثاء 20/2/2024، ووحدات العمارات أرقام (189 – 190 – 191 – 204 – 219 – 221)، يوم الأربعاء 21/2/2024، وتم تخصيص الأيام من الأحد 25/2/2024 : الأربعاء 6/3/2024 للمتخلفين عن الاستلام.

ثانيا.. بالنسبة لمشروع سكن مصر، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 19، يومي الأربعاء 12/12/2023، والأحد 17/12/2023، ووحدات العمارة 20، يومي الإثنين 18/12/2023، والثلاثاء 19/12/2023، ووحدات العمارة 21، يومي الأربعاء 20/12/2023، والأحد 24/12/2023.

وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 22، يومي الإثنين 25/12/2023، والثلاثاء 26/12/2023، ووحدات العمارة رقم 23، يومي الأربعاء 27/12/2023، والثلاثاء 2/1/2024، ووحدات العمارة رقم 24، يومي الأربعاء 3/1/2024، والأحد 8/1/2024، ووحدات العمارات أرقام (57 – 58 – 71 – 72)، يوم الأربعاء 10/1/2024.

ووحدات العمارات أرقام (59 – 60 – 61)، يوم الأحد 14/1/2024، ووحدات العمارات أرقام (62 – 63 – 64)، يوم الإثنين 15/1/2024، ووحدات العمارتين (50 – 65)، يوم الثلاثاء 16/1/2024، ووحدات العمارتين رقمي (51 – 54)، يوم الأربعاء 17/1/2024.

كما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 35، يوم الأحد 21/1/2024، ووحدات العمارتين (36 – 37)، يوم الإثنين 22/1/2024، ووحدات العمارات أرقام (38 – 39 – 40)، يوم الثلاثاء 23/1/2024، ووحدات العمارة رقم 26، يومي الأربعاء 24/1/2024.

وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 30، يوم الأحد 4/2/2024، ووحدات العمارة رقم 31، يوم الإثنين 5/2/2024، ووحدات العمارة رقم 32، يوم الثلاثاء 6/2/2024، ووحدات العمارة رقم 33، يوم الأربعاء 7/2/2024، ووحدات العمارة رقم 34، يوم الأحد 11/2/2024.

ووحدات العمارتين رقمي 41 ، 42، يوم الإثنين 12/2/2024، ووحدات العمارات أرقام (44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49)، يوم الثلاثاء 13/2/2024، ووحدات العمارات أرقام (74 – 77 – 78 – 80 – 81 – 86)، يوم الأربعاء 14/2/2024.

وأكد الجهاز أنه على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع مدينة العلمين الجديدة لإنهاء إجراءات التعاقد قبل الاستلام.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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