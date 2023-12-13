سعر البصل ارتفع 10 أضعاف.. طلب إحاطة بشأن زيادة أسعار السلع الأساسية -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة بشأن اختفاء السكر من الأسواق وزيادة سعره وغلاء البصل بشكل مبالغ فيه.

وقال إمام، في طلبه اليوم الأربعاء: وردنا عدد من الشكاوى من عدم وجود السكر في الأسواق، ووصول سعره إلى 60 جنيهًا للكيلو، وأيضًا سعر البصل الذي ارتفع من 3 جنيهات للكيلوجرام إلى 30 جنيهًا للكيلو، أي 10 أضعاف، هذا ليس تضخما بل كارثة اقتصادية تاريخية، وتتكرر هذه الأزمات من وقت إلى آخر في سلع مختلفة؛ مثل الأرز، ليجد المواطن نفسه كل يوم يعاني في الأسواق بحثًا عن السلع الأساسية ولا يجدها.

وأضاف النائب: هذه السلع الأساسية ليست كماليات يمكن الصبر عليها أو الاستغناء عنها؛ بل هي قوام غذاء المصريين، وبخاصة السكر فمثله مثل الشمس والهواء يمد المصريين بالطاقة والحياة يوميًّا، وهذا قد يتسبب في أزمات صحية تنعكس على القدرة الإنتاجية للمصريين.

وتابع إمام بأنه في الوقت الذي تبني فيه الجمهورية الجديدة الفرد المصري بناء جديدًا اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا وثقافيًّا، ليس من الممكن السماح لشرائح أن تستغل ظروف الشعب وتحقق مكاسب اقتصادية من أقوات المصريين البسطاء تحت سمع وبصر الحكومة ومن بين يديها.

واختتم أمين سر لجنة الخطة والموازنة: وعلى ذلك نرجو إحاطتنا بأسباب هذه الأزمة، وموعد حلها وخطة الوزارة لعدم تكرار مثل هذه الأزمات مرة أخرى.