برلماني عن المشاركة الكبيرة بانتخابات الرئاسة: المصريون لم يترددوا لحظة في تحمل المسؤولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، إن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية من خلال مشاركتهم بكثافة في الانتخابات الرئاسية، أبهروا العالم كله بمشاركتهم الكبيرة هذه في الانتخابات، مؤكدًا أن هذه الانتخابات تأتي في توقيت في غاية الأهمية؛ خصوصًا في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط؛ بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وقال أمين، في بيان له اليوم الأربعاء: إن الشعب المصري العظيم أكد مجدداً وقوفه صفاً واحداً مؤيداً ومسانداً للدولة المصرية من خلال مشاركته الكبيرة في هذه الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن التاريخ والواقع يؤكدان دائماً أن المصريين لم يترددوا لحظة في تحمل المسؤولية الكاملة لتأييد ودعم مصر بجميع مؤسساتها وإنقاذها من براثن الإرهاب والإرهابيين ومحاولات قوى الشر والظلام والإرهاب لتحويل سيناء إلى إمارة داعشية وإرهابية .

ونوه النائب بأن الشعب المصري دائماً يدعم ويساند الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وقواتها المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية في الحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية حدودها.

وأعرب النائب عن سعادته الغامرة بمشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية؛ والتي هي الأكبر في تاريخ مصر، لأن المصريين إذا قالوا صدقوا، مؤكداً أن السيدات والرجال وكل الأسر المصرية ومعهم أطفالهم كانوا على مستوى المسؤولية وبعثوا برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله؛ بأننا جمعياً على قلب رجل واحد لدعم الدولة المصرية.