وزير الري: استخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى تصميم وتنفيذ مجموعة قناطر ديروط الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريرًا من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

وقال الدكتور سويلم، إن نسبة تنفيذ المشروع حتى الآن تتجاوز ٣٨%، مشيرًا إلى أنه فيما يخص الموقف التنفيذي بقنطرة فم بحر يوسف، فتم الانتهاء من أعمال الخرسانة لجسم قنطرة بحر يوسف والكوبري أعلى القنطرة، والبدء في تركيب بوابات القنطرة والمصنعة بدولة اليابان، كما تم نهو أعمال الحماية خلف قنطرة بحر يوسف.

وفيما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية، فتم الانتهاء من تنفيذ الستائر المعدنية بحفرة الإنشاء لحماية ميول السكة الحديد والتجهيز لتنفيذ قناة التحويلة فى قنطرة الابراهيمية تمهيداً للبدء في الإنشاء.

وبالنسبة لقنطرة فم البدرمان، فتم الانتهاء من تركيب منظومة التجفيف وتشغيلها لبدء الحفر فى الموقع تمهيداً لبدء الإنشاء .

وأكد الوزير، أنه تجرى أعمال إختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر، كما تم تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية) في اليابان، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) في مصر، مع استخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية في أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه.

وتابع: "يلتزم المشروع بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع حرصا على سلامتهم ، من خلال التدريب على أعمال السلامة المهنية ، كما يتم مراعاة تطبيق الاشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع ، حيث قام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بتنفيذ الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع من خلال أعمال الرصد البيئي للمشروع والذى يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوى الضوضاء وجودة الهواء والاهتزازات".

الجدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، ويهدف لتحسين عملية الري في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبرى علوى.