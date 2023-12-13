الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تقديم الدعم للكونغو الديمقراطية في برامجها التنموية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على تقديم الدعم للكونغو الديمقراطية في برامجها التنموية، بما يتسق مع الطابع الخاص والتاريخي للعلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي، الذي تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، من رئيس الكونغو الديمقراطية "فيليكس تشيسيكيدي".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث استعرض الجانبان أهم مجالات التعاون، وأكدا الرغبة المشتركة في توسيعها إلى آفاق أرحب في ضوء العلاقات الوثيقة بين الجانبين.

وقال المتحدث الرسمي، إن الاتصال تطرق كذلك إلى الأوضاع في القارة الإفريقية، حيث أكد الرئيسان مواصلة تعزيز العمل الإفريقي المشترك لتحقيق الاستقرار والسلم والأمن للقارة، والعمل على تثبيت دعائم هذا الاستقرار وربطه بجهود التنمية، بما يتسق مع تطلعات الشعوب الإفريقية.