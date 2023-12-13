سقوط عصابة سرقة لوحات سيارات مواطنين بالجيزة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 عمال) وبحوزتهم (5 لوحات معدنية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عن طريق نزع اللوحات من السيارات.

تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من (3 مواطنين - مقيمين بدائرة القسم) بأنه حال توجههم لاستقلال سياراتهم من قطعة أرض فضاء مستغلة كجراج بالمنطقة محل سكنهم، اكتشفوا عدم تواجد اللوحات المعدنية الخاصة بسياراتهم.

محمد يوسف

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