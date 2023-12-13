ضبط 4 متهمين بحوزتهم 7.5 كجم حشيش وبانجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط 4 متهمين، بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3.100 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4.500 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.