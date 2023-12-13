"مخدرات وسلاح".. الداخلية: تنفيذ 52 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 103 قضية مخدرات، و20 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 52817 حكم قضائي متنوع، وضبط 13 متهمًا، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط 10 متهمين، و204 دراجة نارية مخالفة وتحرير 23240 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم فحص 44 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات، ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.