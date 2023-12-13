جمال يطلب تطليق زوجته: "لبستني الجردل قدام الجيران"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

أقام "جمال. م" (36 سنة – سائق) دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، يطلب فيها تطليق زوجته؛ مُبررًا : "ضربتني بالجردل قدام الجيران.. لبسته في دماغي".

يروي الزوج تفاصيل زواجه من" رشا. م"، 30 سنة، ربة منزل، لمصراوي قائلاً: " تزوجت منها بعدما تعرفت عليها بمناسبة، وبعدها تولدت بيننا مشاعر عاطفية جعلتني أتمسك بالزواج منها وبعد سنتين خطوبة تم الاتفاق بالفعل على الزواج وانتقلنا للمعيشة سوياً بعش الزوجية، زواج دام 4 سنوات".

في البداية كانت حياة الزوجين سعيدة هنيئة، لكن بمرور الوقت دأبت رشا على افتعال الخلافات مع الجيران، فتركت العمل حتى أفض المشكلات، لكنها لم تحترمني أمام الجيران: "ضربتني بالجردل أمام الموجودين"، بعدها فرت هاربة متخوفة من رد فعلي".

لم يتمالك الزوج أعصابه، وتوجه مسرعا لمنزل والد زوجته، وما إن شاهدها اعتدى عليها بالضرب، مطالبا والدها بإتمام إجراءات الطلاق، دون جدوى، فلجأت إلى محكمة الأسرة بإمبابة لرفع دعوى تطليق للضرر، حملت رقم 7601 لسنة 2022، ومازالت الدعوى أمام محكمة الأسرة، لم يتم الفصل فيها حتى الآن.