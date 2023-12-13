في مؤتمر صحفي عالمي .. موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

انتهى التصويت في الانتخابات الرئاسية بالداخل، أمس الثلاثاء، وأعلنت اللجان العامة بمحافظات الجمهورية الحصر العددي للأصوات للمرشحين الأربعة، وهم: عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، وفريد زهران، رمز الشمس، وعبدالسند يمامة، رمز النخلة، وحازم عمر، رمز السلم.

وحدد الجدول الزمني موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية، يوم الاثنين المقبل الموافق 18 ديسمبر الجارى، على أن تُنشر في الجريدة الرسمية.

ووفقا للمادة 39 من قانون الانتخابات الرئاسية فإن الهيئة الوطنية للانتخابات ستُعلن فوز رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المُطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وإذا لم يحصل أى من المرشحين على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة فى الجولة الأولى، يعاد الانتخاب بعد 7 أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وحال الإعادة يُعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

والرئيس المنتخب يحتاج لأصوات 50٪+1 من المصوتين لاستكمال الحد القانوني للفوز في السباق الرئاسي.

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن الهيئة أرسلت 50 مليون رسالة نصية على الهواتف المحمولة للناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية، لدعوتهم للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، ضمن قرارات اتخذتها لتشجيع المواطنين على المشاركة.

وأضاف المستشار أحمد بنداري، أن تم طباعة بطاقات تصويت لنسبة 70% ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية، غير أن بعض اللجان الانتخابية شهدت نفاد بطاقات التصويت نتيجة الإقبال غير المسبوق.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابق مشاركة 30 مليون ناخب في ثاني أيام الاقتراع، من إجمالي 67 مليون ناخب لهم حق المشاركة.