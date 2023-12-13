رصاص الانتقام يكتب جريمة قتل جديدة في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قُتل شخص ثلاثيني بطلق ناري بمنطقة الصف جنوب الجيزة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بمقتل شخص بإحدى قرى المركز.

وجه العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

تبين بالفحص بقيادة المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف مقتل "سيد.م.ع" ٣٩ سنة بطلق ناري بسبب خلافات قديمة بينه وبين آخر.

بتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة مع إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.