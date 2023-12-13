مقتل شخصين بالرصاص في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قتل شخصان في مشاجرة بالرصاص بمدينة شبرا الخيمة محافظة القليوبية.

تلقى مأمور قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمديرية أمن القليوبية إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثتين.

توجيهات سريعة من مدير المباحث الجنائية بالمديرية بفحص مسرح الجريمة والوقوف على ملابساتها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

التحريات الأولية بينت مقتل "يحيى.س." و"عمر.ع." بطلق ناري نافذ إثر ادعاء مشاجرة.

ويكثف رجال الشرطة جهودهم لتحديد وضبط الجناة مع إيداع الجثتين ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.