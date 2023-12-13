"أوفر دوس" تكشف لغز جثة شقة مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات المباحث الجنائية بالقاهرة ملابسات العثور على جثة شخص داخل مسكنه بمدينة نصر.

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة في ظروف غامضة.

وجه مدير مباحث القاهرة بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

تبين بالفحص أن الجثة لشخص يدعى "طارق.أ." يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية.

الفحص الطبي أرجع سبب الوفاة إلى تناوله جرعة زائدة من المخدرات فارق على إثرها الحياة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.