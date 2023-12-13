جثة عجوز تثير لغزا في العمرانية والشرطة تحقق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة عجوز داخل مسكنها يشتبه في وفاتها جنائيا بمنطقة العمرانية.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بإبلاغ الأهالي عن جثة سيدة بدائرة قسم شرطة العمرانية.

انتقل العقيد سامح بدوي مفتش مباحث فرقة الطالبية والعمرانية إلى محل البلاغ رفقة الأدلة الجنائية.

بالفحص عثر على جثة "حورية.م.إ." 89 سنة، وعاين رجال المباحث بقيادة الرائد هاني عماد مداخل ومخارج الشقة مع مراجعة آخر المترددين على الشقة

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت التحريات وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.