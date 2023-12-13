شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي عن اتفاق مؤتمر المناخ : "بداية النهاية للوقود الأحفوري" وخطوة إيجابية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد -

رحب الاتحاد الأوروبي باتفاق الإمارات التاريخي الذي تم الإعلان عنه في ختام مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28، حول المناخ المنعقد في دبي.

وقال ووبكي هوكسترا، مسؤول المناخ في الاتحاد الأوروبي، إنه شكر رئيس المؤتمر الدكتور سلطان بن أحمد الجابر على "قيادتك، وعلى رؤيتك ومثابرتك الهائلة وفريق سيمون ستيل" السكرتير التنفيذي للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ بالأمم المتحدة.

وأضاف هوكسترا : "كان شرف عظيم أن نعمل جنبا إلى جنب معكم جميعا، كفريق ولسد الفجوة في الأراء والعمل بتوحد، لأنه عندما نرحل سيبقى أبنائنا هناك للتعامل مع كل الأشياء التي تركناها لهم - الجيدة أو السيئة. ومع وضع ذلك في الاعتبار فإن هذا اليوم بالتالي يومًا للامتنان والعزيمة".

ومن جهتها، قالت تيريزا ريبيرا، الرئيسة المشاركة لوفد الاتحاد الأوروبي ووزيرة البيئة الإسبانية، "هذه الخطوة إلى الأمام والتزامنا المشترك يحققان أكثر من ذلك بكثير في عقد حاسم، ونحن نرحب بالقيادة القوية لجميع المندوبين، نعتقد أن هذه خطوة مهمة وإيجابية للغاية إلى الأمام، ويسعدنا جدًا اتخاذ هذه الخطوة معكم جميعًا".

فيما وجهت جنفير مرجان مبعوثة المناخ في ألمانيا في الجلسة الختامية الشكر إلى رئيس المؤتمر سلطان الجابر على ما وصفته بـ "الخاتمة الرائعة لهذا المؤتمر"، مضيفة أنها عندما شاركت في المفاوضات والاتفاق النهائي فكرت في لحظة واحدة في العائلات وماذا سيطلبون من الحضور وهذا المؤتمر؟، بالنسبة لها، كما تقول، “كانت هذه هي اللحظة التي وحدنا فيها قوانا، وبهذا كنا قادرين على تحقيق أنه لا يمكننا الاستمرار في ما فعلناه في الماضي. هذه هي اللحظة المناسبة للمضي قدمًا."

واختتمت مرجان بقولها: "لقد قررنا الآن الانتقال إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، هذا المؤتمر يدور أيضًا حول اتخاذ قرار بأننا نسير على طريق العدالة المناخية معًا، لقد أظهرنا أنه بإمكاننا أن نتحد".

فيما قال مندوب سويسرا في الجلسة،"إن المستقبل ليس الوقود الأحفوري، لأنه لا يوجد عالم حيث يمكننا الحفاظ على 1.5 إنسان على قيد الحياة إذا واصلنا استخدام الوقود الأحفوري"، مضيفا " نحن بحاجة إلى حزمة الطاقة لإضفاء شعور بالإلحاح، ولحظة الحقيقة عندما نكتشف ما إذا كان Cop28 هو نقطة التحول الحاسمة ستكون عندما تفي البلدان بالتزاماتها الجديدة.

وذكر:" من الواضح أننا بحاجة إلى تسريع عملنا لجعل جميع التدفقات المالية متوافقة مع اتفاق باريس وكنا نود أن نرى المزيد في هذا الشأن"، وأشار إلى أنه "يأسف لفقدان الإشارة إلى احترام حقوق الإنسان فيما يتعلق بالخسائر والأضرار"، لقد كان هذا موضوعًا مهمًا ومخاوفًا حول الاتفاقية.

واتفق ممثلون من حوالي 198 دولة في قمة COP28 اليوم، الأربعاء على البدء في خفض الاستهلاك العالمي من الوقود الأحفوري لتجنب أسوأ ما في تغير المناخ، وهو أول اتفاق من نوعه يشير إلى نهاية النفط في نهاية المطاف. عمر.

وكان الهدف من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في دبي بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة هو إرسال إشارة قوية إلى المستثمرين وصانعي السياسات بأن العالم متحد في رغبته في التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري، وهو أمر يقول العلماء إنه آخر أفضل أمل لتفادي ذلك. قبالة كارثة المناخ.