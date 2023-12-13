شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى: الشعب المصرى صمام أمان للعالم العربى بأكمله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بالمشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية ، خاصة مع تعددية الفئات بين الشباب والمرأة والمسنين وغيرهم.
وأضاف أن الانتخابات مثالية في ظل التزام جميع الاطراف ، سواء المصوتين او المتابعين او المرشحين، موضحا ان الشعب المصري تحدى الظروف عبر الاقبال الكبير ليثبت أن الشعب المصري صمام أمان ليس فقط لبلاده وإنما العالم العربي كله.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز