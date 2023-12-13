شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى: الشعب المصرى صمام أمان للعالم العربى بأكمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بالمشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية ، خاصة مع تعددية الفئات بين الشباب والمرأة والمسنين وغيرهم.

وأضاف أن الانتخابات مثالية في ظل التزام جميع الاطراف ، سواء المصوتين او المتابعين او المرشحين، موضحا ان الشعب المصري تحدى الظروف عبر الاقبال الكبير ليثبت أن الشعب المصري صمام أمان ليس فقط لبلاده وإنما العالم العربي كله.