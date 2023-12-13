شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: 5 شاحنات وقود تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موفد القاهرة الإخبارية، عن إدخال 5 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح اليوم الأربعاء، فضلا عن وصول 75 شاحنة مساعدات إلى القطاع.

وقال موفد القناة، إن نحو 16 مصابا من قطاع غزة عبروا معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية، مشيرا إلى وصول 300 شخصا من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 21 جنديا في معارك غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قال بيني جانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، إن ما أسماها حرب البقاء الثانية التي نخوضها تكبدنا ثمنا باهظا ومؤلما وصعبا، عن القاهرة الإخبارية.

في غضون ذلك، نقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين قوله، ليس لدى واشنطن خطط لتغيير موقفها ووضع أي خطوط حمراء بشأن نقل الأسلحة لإسرائيل.

وذكر إعلام فلسطيني، بورود أنباء عن انفجار كبير هز مدينة جنين ومخيمها.