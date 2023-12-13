شكرا لقرائتكم خبر عن تمتد للقاهرة.. خرائط الأمطار وفرص حدوثها بجميع أنحاء الجمهورية حتى نهاية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير آخر صور الأقمار الصناعية، إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشرق البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.





وينشر ”الخليج 365” خرائط الأمطار وأماكنها وفرص حدوثها كما يلى:- أمطار متوسطة تغزر أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من محافظة شمال سيناء على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

- الأمطار تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.





وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 14.