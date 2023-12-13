شكرا لقرائتكم خبر عن متابعون دوليون يبرزون 18حالة إيجابية للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد فريق المتابعين الدوليين التابع للمنظمة العربيه برئاسه علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة اليوم، الأربعاء مؤتمرا صحفيا بحضور جميع وكالات الأنباء المحلية والدولية، القنوات الفضائية، وذلك للإعلان عن نتائج متابعاتها للأنتخابات الرئاسية 2024.

وأكد تقرير المنظمة الذي تم عرضه خلال المؤتمر أن المنظمة شكلت فريقا من المتابعين يضم 42 من كبار قيادات منظمات حقوق الإنسان والخبراء في مجال الانتخابات من 18 جنسية عربية وأوروبية، بينهم 15 من أعضاء مجلس أمناء المنظمة وقادة فروع المنظمة ومؤسساتها العضوة، بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع فريق المنظمة عملية التصويت في الداخل خلال أيام التصويت الثلاثة على مستوى الجمهورية، حيث شملت بواقع 243 لجنة فرعية في 51 لجنة عامة في نطاق 14 محافظة، لاحظت فرق المتابعه العديد من الإيجابيات التي تسهل التصويت والعملية الانتخابية بشكل عام شملت الإيجابيات:

1-تسهيل عمل المتابعين بصفة عامة.

2-فيما عدا استثناءات قليلة (مركز اقتراع واحد)، سهولة الوصول وولوج المتابعين لمقار الاقتراع واللجان الفرعية وتمكينهم من النهوض بدورهم.

3-فيما عدا استثناءات قليلة (أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات)، تم بدء التصويت في اللجان الفرعية في المواعيد والإغلاق أيضاً في المواعيد، مع تطبيق قاعدة الاستمرار في التصويت لحين انتهاء كافة الموجودين داخل المقر الانتخابي (مركز الاقتراع).

3-تيسير عملية التصويت من الناحيتين الموضوعية والزمنية، حيث بالرغم من ضخامة المسجلين في اللجان الفرعية، يتوافر طاقم من 4 معاونين للقاضي المشرف لتسهيل استقبال الناخب وتوقيعه في السجل وتسليم بطاقة التصويت إليه وقيامه بالتصويت ووضع بطاقة التصويت في الصندوق.

4-كان لتخفيف عدد اللجان الفرعية (لجنتين إلى 3 لجان) في غالبية المقار الانتخابية (مراكز الاقتراع) فضله في تيسير ومنع التكدس.

5-حرص غالبية القضاة على تقديم المساعدة بأنفسهم للأشخاص ذوي الحاجة للرعاية، بما يشمل كبار السن والمرضى وذوي الإعاقات، وكذا لتجنب تأثير مرافقيهم عليهم.

6-استمرار عملية التصويت بصورة سلسة دون معوقات إجرائية.

7-التأكد من استخدام أوراق التصويت الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بطريقة برايل.

8-إقبال متواصل على اللجان للتصويت بكميات متفاوتة مكانياً و/أو زمنياً.

9-ملاحظة تزايد الاقبال بكثافة في لجان الوافدين في مختلف المحافظات.

10-انتظام عملية التصويت في اللجان.

11-تزايد إجراءات التأمين بشكل مكثف على مقار الاقتراع.

12-استقبال مُقدر من رؤساء اللجان لفرق المتابعين.

13-توافر المعلومات والارشادات في أماكن واضحة خارج غرف اللجن الفرعية.

14-توافر الأدوات لتنفيذ ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات من قبل رؤساء اللجان.

15-التأكد من إجراءات إدلاء الوافدين بأصواتهم بسهولة ويسر ومحاولات ضمان عدم تكرار التصويت.

16-شفافية الهيئة الوطنية للانتخابات في الإقرار بتأخر فتح لجان معينة.

17-كثافة التصويت داخل بعض اللجان تسببت في تقسيم لجنة مدرسة الجيزة الإعدادية "لجنة الوافدين" إلى لجنتين واحدة مخصصة للرجال والأخرى للنساء لتيسير عملية التصويت.

18-التعامل الملحوظ من قبل رؤساء اللجان لتيسير عملية تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.