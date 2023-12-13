شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: سقوط صواريخ لبنانية فى مناطق قرب رأس الناقورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد إعلام إسرائيلى، بسقوط صواريخ لبنانية فى مناطق قرب رأس الناقورة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وكان المتحدث الرسمى باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل)، أندريا تيننتى، قال إن اليونيفيل تبذل كل ما فى وسعها لتهدئة النزاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأضاف تيننتي - في تصريح خاص لقناة (القاهرة) الإخبارية، أن الوضع الحالي بين لبنان وإسرائيل مُقلق للغاية، حيث يستمر تبادل إطلاق النار بوتيرة يومية، مضيفا أن احتمالية التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية تزداد بشكل كبير.

ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل تقليل النزاعات بالقرب من الخط الأزرق، مشيرا إلى أن قوات اليونيفيل تقوم ببذل ما بوسعها من أجل تهدئة النزاع، وفتح قنوات للتواصل بين الجانبين، ومراقبة الخط الأزرق من خلال جنود من أكثر من 47 دولة.