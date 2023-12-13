شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. تقدم السيسى وتنافس زهران وحازم عمر على المركز الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، أخر التفاصيل الخاصة بانتخابات الرئاسة وتقدم السيسى وفقا الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى أخر استعدادات النادى الأهلى للمشاركة في كأس العالم للأندية وأسعار الذهب الأربعاء فى مصر 13 ديسمبر 2023 والتي وصل فيها عيار 21 بـ2800 جنيه للجرام.

مؤشرات الانتخابات الرئاسية: تقدم السيسى وتنافس زهران وعمر على المركز الثانى

يشير الحصر العددي للفرز في الانتخابات الرئاسية التي أعلنت عنها اللجان العامة على مستوى الجمهورية في الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى تقدم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في جميع اللجان، ما يعنى فوزه بولاية جديدة، فيما أظهرت نتائج الفرز تنافس المرشحين الرئاسيين فريد زهران وحازم عمر، على المركز الثاني.

الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على دعم الكونغو الديمقراطية ببرامجها التنموية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الكونغو الديمقراطية "فيليكس تشيسيكيدى".

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث استعرض الجانبان أهم مجالات التعاون، وأكدا الرغبة المشتركة فى توسيعها إلى آفاق أرحب فى ضوء العلاقات الوثيقة بين الجانبين.

الهيئة الوطنية تبدأ تلقى الطعون الانتخابية فى نتيجة الانتخابات الرئاسية غدا

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، غدا الخميس، تلقى الطعون الانتخابية في نتيجة الانتخابات الرئاسية، الخاصة بمحاضر وقرارات اللجان العامة في الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بالاقتراع والفرز.

وتفصل الهيئة الوطنية للانتخابات، يومي الجمعة والسبت، في الطعون الانتخابية وإصدار قرار بشأنها.

وانتهت فى الساعات الأولى من صباح اليوم عملية فرز الأصوات وإعداد الحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وعدد الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة وما حصل عليه كل مرشح من أصوات.

سجل الأهلى فى 8 نسخ لـ كأس العالم للأندية قبل مواجهة اتحاد جدة

يستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، عندما يخوض منافسات النسخة الـ20 في البطولة التي تقام لأول في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الحالي.

أسعار الذهب الأربعاء فى مصر 13 ديسمبر 2023.. عيار 21 بـ2800 جنيه للجرام

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر، بعد أن سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر استقرارا ملحوظا عند 2800 جنيه في المقابل تحرك الذهب عالميا إلي 1991 دولارا.

110 ملايين مصرى فى انتظار إعلان رئيس مصر القادم.. برلماني

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "110 مليون مصرى في انتظار اعلان اسم رئيس مصر القادم"، استعرض خلاله 4 مرشحين ينتظرون "كلمة الصندوق"، وهم كل من عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، حيث من المنتظر أن تقول الصناديق كلمتها الأخيرة حول من يحكم مصر الـ6 سنوات المقبلة، وإعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الإثنين 18 ديسمبر، و"برلماني" يوضح مراحل وخطوات التنصيب وحلف اليمين الدستورية.

الاحتلال يعلن مقتل 8 جنود وضباط بينهم قائد كتيبة فى لواء جولانى

أعلن الاحتلال الاسرائيلى، مقتل 8 جنود وضباط بينهم قائد كتيبة في لواء جولاني، بينما أعلنت الفصائل الفلسطينية استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بخان يونس، ودوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.

مصر تكسب الرهان فى 72 ساعة.. المواطنون يحطمون الاسطوانات «المشروخة» عن العزوف بـ«القوة الضاربة» فى الانتخابات الرئاسية.. وإشراف قضائى ومتابعة محلية ودولية يقطعان الطريق أمام «المشككين»

بالقوة الضاربة، استطاع المصريون خلال 72 ساعة، هى الأيام الثلاثة للانتخابات الرئاسية، أن يحطموا كل الأسطوانات المشروخة، وينحوا كل الأكاذيب جانبا، ليمارسوا حقهم الدستورى بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، استطاعوا خلالها أن يسطروا قصة ملهمة، أعلوا فيها من قيمة الوطن.

لم يخف على المتابعين لملف الانتخابات الرئاسية، الكم الهائل من الأكاذيب والأسطوانات الاستباقية، التى يتم ترديدها قبل أى استحقاق انتخابى، حول غياب الضمانات الكاملة التى يمكن من خلالها تحقيق نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وفى هذه الانتخابات، ما يستحق قراءته وتحليله، بل وتوثيقه باعتبارها انتخابات رئاسية تختلف عن سابقتها.

وزارة التعليم: وضع أسئلة امتحانات الترم الأول وفق المواصفات لقياس نواتج التعلم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية لكل مادة، بهدف قياس نواتج التعلم، مشددة على الامتحان مرتبطة بمنهج الفصل الدراسي الأول بأكمله لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مضيفة أن الاختبارات سوف تنطلق فى النصف الأول من شهر يناير المقبل وفق الجداول التى تحددها المديريات والإدارات التعليمية.

الأرصاد: فرص أمطار على السواحل الشمالية خفيفة على القاهرة الكبرى تصل للسيول بشمال سيناء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناه وخليج السويس ووسط سيناء.

وزارة الصحة توجه بسرعة الانتهاء من المنصة الإلكترونية للسياحة العلاجية

ترأست وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية، بحضور ممثلي وزارات السياحة، والتعاون الدولي، والخارجية، والداخلية، والدفاع، والطيران المدني، والتنمية المحلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة للهيئة العامة الاستعلامات، لاستعراض آخر المستجدات بشأن أعمال اللجنة العليا للسياحة العلاجية.

طقس لطيف نهارا وأمطار ببعض المناطق تصل للسيول والصغرى بالقاهرة 14 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا لطيفا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلاً على أغلب الأنحاء.

باريس سان جيرمان يواجه شبح الخروج من دورى أبطال أوروبا أمام دورتموند.. الليلة

يخوض فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مواجهة حاسمة في دوري أبطال أوروبا، حينما يحل ضيفًا على بوروسيا دورتموند الألماني مساء اليوم ،الأربعاء،على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات المجموعة السادسة بالجولة والأخيرة من دور المجموعات لنسخة موسم 2023-2024.

وزارة التعليم توجه طلبة الإعدادية بتلاشى أخطاء استمارة التقدم للامتحانات

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه يمكن للطالب الذى يتعثر في تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية أن يتوجه إلى المدرسة للمساعدة في كتابة وتسجيل بياناته، موضحة أن أي خطأ في البيانات يتحمله الطالب وولى أمره، ومن ثم يجب على الطالب أن يسجل الاستمارة بشكل صحيح دون مشكلات.

وزارة الصحة: المبادرة الرئاسية للكشف عن الاعتلال الكلوى تقدم خدماتها مجانا

أكدت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، تقدم الخدمات مجانا.