شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل المتهم فى واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور فى حادث سير بكفالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر إخلاء سبيل المتهم في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، بكفالة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

وجهت النيابة العامة بأكتوبر في وقت سابق للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته فى حادث مرورى بطريق مصر اسكندريه الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واستعلمت النيابة العامة بالجيزة عن الحالة الصحية لزوجة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور تمهيدا للاستماع الى أقوالها في الحادث الذي أدى إلى مصرع زوجها، وصرحت النيابة بعد المناظرة والكشف الظاهري لمفتش الصحة بتسليم جثمان الفنان إلى أسرته للدفن.

وكانت قد فتحت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير بأكتوبر.

واستمعت النيابة العامة إلى المتهم بارتكاب الواقعة وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر إلى تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الامامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

كلفت النيابة العامة مهندس فنى بمرور الجيزة لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور والتى أدت إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.