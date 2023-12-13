شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستخدم ماكينات TVM للحصول على تذاكر المترو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت وزارة النقل ماكينات tvm المستخدمة لقطع التذاكر إلكترونيا، لتقليل الوقت وتخفيف الازدحام بمحطات المترو والقطار الكهربائي الخفيف ويجرى تركيبها ببعض محطات قطارات السكة الحديد، ونشرت وزارة النقل فيديو يوضح كيفية قطع تذاكر الركوب.

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق، على توفير كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائى الخفيف LRT ,الذي شهد طفرة ونمو متزايد في معدلات استخدامه خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع انتقال الحكومة والوزارات للعاصمة الادارية الجديدة وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب والتي تتمثل في ( الاشتراكات الشهرية والموسمية بكافة فئاتها - بطاقة المحفظة الإلكترونية التي يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها في خطوط المترو - ماكينات بيع التذاكر الـ TVM المتوفرة في عدد من المحطات - ذلك إلى جانب تذاكر استخدام المرة الواحدة التي يتم إستخراجها من شبابيك التذاكر.

وفى إطار الإقبال المتزايد من المواطنين على استخدام كافة وسائل المواصلات الحديثة والمتطورة الصديقة للبيئة والتي تدعم سياسة الدولة في توفير شبكة متطورة ومتكاملة من وسائل المواصلات المختلفة لضمان تلبية احتياجات كافة المواطنين وتحقيق رؤية مصر للمرحلة القادمة وتيسير حركة تنقل المواطنين.