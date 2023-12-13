تشييع جنازة زوج وزيرة الثقافة السابقة بحضور شخصيات عامة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تصوير- هاني رجب

شيعت ظهر اليوم الأربعاء، جنازة المهندس مدحت شليق، زوج الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة.

وحرص على الحضور عدد من المثقفين والفنانين أبرزهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج خالد جلال والفنان أيمن عزب وإيهاب فهمي وسامح الصريطى، والمخرج محمد عبد العزيز، وتامر عبد المنعم والفنانة سلوى محمد علي والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا السابق والمنتج محمد العدل والمنشد محمود التهامي.

ومن جانبها قدمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واجب العزاء ‏للدكتورة ‏إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة السابقة، في رحيل ‏زوجها.

وقالت وزيرة الثقافة: "نُشاطر الدكتورة إيناس عبد ‏الدايم، ‏الأحزان في رحيل زوجها، ودعت الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر ‏والسلوان".‏