"الصحفيين" تنظم وقفة احتجاجية تنديدًا بالعدوان على غزة ورفض مخطط التهجير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

نظمت نقابة الصحفيين، ساعة احتجاجية من الساعة الواحدة، وحتى الثانية ظهرًا، اليوم الأربعاء، للمطالبة بوقف العدوان على الشعب الفلسطينى فى غزة، والتصدي لمخطط التهجير المجرم للشعب الفلسطيني، وكذلك لإعلان الرفض للفيتو الأمريكي، وتورط الدول الغربية ومشاركتها، ودعمها لحرب الإبادة الصهيونية فى حق الشعب الفلسطيني.

وشهدت الساعة الاحتجاجية فعاليات متزامنة بمقر النقابة رفع خلالها المشاركون لافتات تدعو لوقف الحرب، وكسر الحصار على الشعب الفلسطيني، وتحمل شعارات اليوم، وصور مجرمي الحرب من الصهاينة، والقادة الغربيين عليها شعار مجرم حرب، وتطالب بإحالتهم للمحاكمة الجنائية الدولية.

كما حمل المشاركون فى الاحتجاج صور شهداء الصحافة الفلسطينية، وطالبوا بمحاكمة قتلتهم، وذلك بعد ارتقاء أكثر من 82 صحفيًا شهداء خلال العدوان الصهيوني الوحشي، واستهداف عشرات من أسر الصحفيين خلال حرب الإبادة، التى يمارسها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني فى أكبر جريمة عرفتها الصحافة فى التاريخ الحديث.

ونشر المشاركون فى الاحتجاج صور مشاركتهم على صفحاتهم الشخصية، لإرسال رسالة بموقف الصحفيين المصريين المعارض للحرب، والتهجير، وكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.