زاهي حواس يجري عملية جراحية بالساق اليمني في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

قام عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس بإجراء جراحة اليوم بالساق اليمني، وقام بإجراء العملية الجراحية البروفيسور توراين في مستشفي هايدلبرج في المانيا.

وقال البروفيسيور توراين: إن العملية الجراحية تمت بشكل ممتاز وأصبح الدكتور "حواس" في حالة صحية جيدة وسيعود لأرض الوطن قريبا.

ووفقًا للتقارير الطبية المتاحة، فإن "حواس" يتمتع حاليًا بحالة صحية مستقرة ويتلقى الرعاية اللازمة للشفاء، ومن المتوقع أن يتم تحقيق تعافيه الكامل في الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت عائلة الدكتور "حواس" أنهم يقدرون الخصوصية والتفهم في هذا الوقت وأنهم سيقدمون المعلومات اللازمة حول تحسن حالته في الأيام المقبلة.