الداخلية تنظم دورة تدريبية لضباط والضابطات عن قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية متمثلةً في "المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة " فعاليات دورة تدريبية في مجال (قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا") لضباط وضابطات الوزارة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

تضـمن برنامج الدورة العديد من المحاور يأتي من بينها (الإطار القانوني والمبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا – المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز – متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية – إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل – كيفية الاستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل – التعامل مع احتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة "ذوي الإعاقة الذهنية والبدنية" – دور النيابة العامة في الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل فى سياق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية - كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع).

ويعكس تنظـيم تلك الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية.

ووجه مسئولي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الشكر لوزارة الداخلية متمثلة في أكاديمية الشرطة على التعاون الصادق في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.

تأتي هذه الدورة في إطار التعاون المستمر والمثمر بين أكاديمية الشرطة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و تستهدف إعداد وتدريب الضباط العاملين في المؤسسات الإصلاحية على القواعد الدولية النموذجية لمعاملة السجناء التي تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء الذي يتفق مع استراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.