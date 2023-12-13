قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف على الغفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر، إخلاء سبيل المتهم في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

ووجهت النيابة العامة بأكتوبر- في وقت سابق- للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، وإصابة زوجته في حادث مروري بطريق مصر إسكندريه الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة العامة إلى المتهم بارتكاب الواقعة وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر إلى تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الامامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

وكلفت النيابة العامة مهندس فنى بمرور الجيزة لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور والتي أدت إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.