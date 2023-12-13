التحقق في مشاجرة بوسي وطليقها داخل فندق بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - التحقيق في مشاجرة بوسي وطليقها داخل فندق بالتجمع الخامس

كتب- فاطمة عادل:

تباشر الجهات المعنية، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة مشاجرة المطربة بوسي وطليقها هشام ربيع، بعد تبادلهما الاتهامات بالاعتداء اللفظي.

داخل أحد الفنادق الشهيرة بالتجمع الخامس، تقابلت بوسي مع طليقها، فنشبت بينهما مشادة كلامية، دون معرفة السبب، تطورت إلى مشاجرة واعتداء بالسب والشتم، فتدخل بعض الحضور لمحاولة فض المشاجرة دون جدوى.

اتهمت بوسى طليقها في قسم شرطة التجمع الخامس، بالاعتداء عليها بالسب وشتم، فبادلها الأخير نفس الاتهام، حرر الطرفين محضرين تبادلا فيه الاتهام بالسب والشتم.

وأعلن رجل الأعمال هشام ربيع في وقت سابق انفصاله عن زوجته المطربة بوسي بعد عام من زواجهما.