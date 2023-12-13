شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية جنين: قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 100 فلسطينى منذ الليلة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال محمد جرار نائب رئيس بلدية جنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس كل أشكال القمع وترتكب جميع أشكال الانتهاكات بحق المدنيين فى المدينة، مؤكدا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 100 فلسطيني فى المدينة منذ الليلة الماضية.

وأكد محمد جرار نائب رئيس بلدية جنين، خلال مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية قبل قليل، على أن ما يحدث في جنين هو عملية ممنهجة، مشيرا إلى أن الاحتلال عمل على قصف أكثر من 15 منزلا بالمدينة، وأنهم يستهدفون تدمير البنية التحتية فى المدينة بشكل مباشر.