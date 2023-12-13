شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد مواعيد وآليات عقد امتحان الثانوى العام للترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، مؤكدة أنه فى ضوء الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالى للصفين الأول والثانى الثانوى العام يتم عقد الامتحانات وفق آليات محددة كالتالى :

- يتم إعداد جداول الامتحانات للصفين الأول والثانى الثانوى العام على مستوى المديرية وفقاً لما مدير المديرية بحيث تبدأ الامتحانات في 14 يناير المقبل وتنتهى 24 يناير 2024، ويتم عمل امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الادارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالادارة وفقاً للكتاب الدورى رقم 49 الصادر فى 21 نوفمبر 2022 على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% و يتم أداء الامتحانات على النحو التالي :-

- بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت يتم امتحانهم للأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة إلكترونياً 85% على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقياً ويكون الامتحان سواء أكان ) أجهزة التابلت - الاسئلة المقالية في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان .

وشددت الوزارة على أنه في حالة حدوث أى مشكلة تقنية فى أى مادة يتم أداء الامتحان ورقياً لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول .

- بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الانترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة انترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أدائهم للامتحانات ورقياً في جميع المواد.

- يكون الامتحان الورقى هو نفسه الامتحان الالكترونى وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية.

- تعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي ورقياً بنفس مواعيد أقرانهم طبقاً للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة.

- بالنسبة لامتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع الكلى كما هو متبع فى الأعوام السابقة.