شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم وخرائط وأماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة ، وتوقعات حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل آخر أيام فصل الخريف.

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن البلاد تشهد استمرار الأمطار بمعظم محافظات الجمهورية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوى متعمق، لافته إلى أن التأثير الأكبر للمنخفض على شرق جمهورية مصر العربية.

وعن فرص الأمطار الساعات المقبلة وحتى نهاية اليوم، أشارت إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناه وخليج السويس ووسط سيناء.

ولفتت أيضا إلى أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا وتصل الى حد السيول على محافظة شمال سيناء .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الخميس، طقسا لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما يشهد غد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء .





وبالنسبة لدرجات الحرارة غد الخميس القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12.