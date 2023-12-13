شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط 2918 مخالفة تموينية لمخابز ومحال عامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية سلسلة من الحملات التموينية علي المخازن السلعية والمحال العامة لضبط محتكرى السلع الغذائية وردع المخالفين.

واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر والتى أسفرت عن تحرير 2918 مخالفة تموينية لبدالين تموينيين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المخابز والتى أسفرت عن تحرير 2192 محضر شمل 723 محضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير 493 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و 203 مخالفة توقف وغلق و 206 مخالفة تصرف ومراجعة رصيد و49 مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش و8 مخالفة لعدم وجود ميزان و510 مخالفات لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم إعطاء بون.

وفى مجال الأسواق تم تحرير 690 محضر مخالفة شملت 190 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و4 مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي و57 مخالفة لعدم وجود ترخيص و289 عدم وجود شهادة و89 مخالفة لتجار تموينين.

وفى مجال المواد البترولية تم تحرير 36 محضرا ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت الحملات من ضبط حوالى 102 طن دقيق بلدي مدعم بحوزة مخالفين و1317 علبة سجائر ومعسل بقصد الاحتكار والتلاعب بالأسعار و13 طنا و694 كجم سكر تمويني و695 طن سكر تصرف فى الكميات المقررة و670 بطاقة تموينية بقصد استغلال الدعم و1711 لتر زيت طعام مجهول المصدر.

وأكد محافظ الجيزة على استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجارى وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.