شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروعات حماية الشواطئ بمواد صديقة للبيئة والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:-
1- مصر نجحت فى مجال حماية المناطق الساحلية على الشواطىء باستخدام المواد الصديقة للبيئة من خلال تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة 31.40 مليون دولار بأطوال تصل إلى 69 كيلو متر .
2- المشروع يُعد أحد المشروعات الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم ، وأحد قصص النجاح التي يمكن أن تستفيد منها العديد من دول العالم للتعامل مع تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية بهذه الدول .
3- توفير التدريب اللازم للعاملين في مجال المياه على تنفيذ المشروعات المائية ومشروعات التكيف بإستخدام المواد الصديقة للبيئة ، وهو ما تُسهم به مصر من خلال "المركز الإفريقى للمياه وتغير المناخ" والذى تم تدشينه لهذا الغرض.
4- إدماج المجتمعات المحلية فى المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الاستدامة لهذه المشروعات.
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