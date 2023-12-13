شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تنشر إنجازات مديرية أوقاف دمياط خلال 2023م.. افتتاح 18 مسجدا والان مع تفاصيل الخبر

توزيع ( 19 ) طنًّا من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف

( 96 ) ندوة ضمن مبادرة هذا نبينا ( صلى الله عليه وسلم )

و( 1488 ) درسًا ضمن برنامج المنبر الثابت

( 14 ) قافلة دعوية و ( 26 ) أسبوعًا ثقافيًّا

عقد ( 48 ) مجلسًا للإقراء و ( 104 ) مجلسًا للتلاوة

و( 312 ) حلقة في التحفيظ عن بُعد

و( 10 ) مسجدًا تحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة ( أ )

منها (10) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا و( 8 ) مساجد صيانة وتطويرًا

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الاوقاف إنجازات مديرية أوقاف دمياط .. في عام 2023م وذلك على النحو الآتى:

حققت مديرية أوقاف دمياط خلال عام 2023م عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة بيوت الله ( عز وجل )، والبر وخدمة المجتمع، على النحو التالي:

أولا : الإنجازات الدعوية

1. القوافل الدعوية :

سيرت مديرية أوقاف دمياط عدد ( 14 ) قافلة دعوية خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، وبيانها كالتالي :

القوافل الخاصة بوزارة الأوقاف :

• تم تسيير عدد ( 14 ) قافلة دعوية أسبوعية بجميع المديريات الإقليمية.

2. الأسابيع الدعوية والثقافية :

• تم تنفيذ عدد ( 26 ) أسبوعًا ثقافيًّا رئيسي، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالقاهرة الكبرى والمديريات الإقليمية.

3. مجالس الإقراء والندوات العلمية :

• تم تنفيذ عدد ( 432 ) مجلس إقراء وندوة علمية.

4. مجالس الإفتاء والندوات الإفتائية :

تم تنفيذ عدد ( 48 ) مجلس إفتاء وندوة إفتائية، على النحو التالي :

• عدد ( 48 ) مجلس إفتاء وندوة إفتائية لأساتذة جامعة الأزهر وأمناء الفتوى بدار الإفتاء والأئمة المتميزين.

5. المنبر الثابت :

• تم تنفيذ عدد ( 1488 ) درسًا من برنامج المنبر الثابت، وذلك بعدد ( 31 ) مساجد على مستوى المديرية

6. الدروس المنهجية :

تم تنفيذ عدد ( 1680 ) درس منهجي، على النحو التالي :

• عدد ( 1680 ) درسًا من الدروس المنهجية للأئمة، وذلك بعدد ( 35 ) مسجد على مستوى المديرية.

7. البرنامج الصيفي :

• تم تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بعدد ( 315 ) مسجد على مستوى المديرية، بواقع ( 3 ) لقاءات أسبوعيًّا بكل مسجد.

8. المبادرات :

• تم تنفيذ مبادرة هذا نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) وحق الوطن خلال العام الحالي يوم الأربعاء من كل أسبوع بعدد

( 96 ) ندوة بعدد ( 24 ) مسجدًا على مستوى الجمهورية.

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ثانيًا : المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية

1. المقارئ القرآنية:

عقدت مديرية الأوقاف عدد ( 4379 ) مقرأة على النحو التالي :

• مقارئ الأئمة : وعددها ( 1050 ) مقرأة، وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد ( 360 ) مقرأة على مستوى الجمهورية.

• مقارئ الأعضاء : وعددها ( 780 ) مقرأة، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد ( 180 ) مقرأة على مستوى الجمهورية.

• مقارئ الجمهور : وعددها ( 2444 ) مقرأة، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة، تم عقد عدد ( 564 ) مقرأة على مستوى الجمهورية.

• المقارئ النموذجية : وعددها ( 53 ) مقرأة، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد ( 36 ) مقرأة على مستوى الجمهورية.

2. مجالس الإقراء :

• مجالس الإقراء على كبار القراء : وعددها ( 52 ) مجلسًا، وتعقد يوم الجمعة بعد صلاة الفجر.

3. مراكز التلاوة :

• مراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة : وعددها ( 1 ) مركزًا، تعقد يوم الاثنين الأربعاء بعد صلاة الظهر، والجمعة قبيل الصلاة، وقد تم عقد عدد ( 104 ) مجلسًا على مستوى الجمهورية.

4. مكاتب التحفيظ :

تم عقد عدد ( 420 ) حلقة تحفيظ على مستوى المديرية، وبيانها كالتالي :

• مكاتب التحفيظ بالمكافأة : وعددها ( 6 )، وتعقد يوميًّا في الفترة من الساعة 8ص:12ظهرًا، ومن 2م :4م عدا الجمعة والسبت، بواقع ( 1566 ) حلقة تحفيظ.

• مكاتب التحفيظ على درجة : وعددها ( 1 )، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 ص عصرًا عدا الجمعة والسبت، بواقع ( 261 ) حلقة تحفيظ.

5. التحفيظ عن بعد :

• التحفيظ عن بعد : وعدد حلقاتها ( 16 ) حلقة تحفيظ، تعقد يوميا حسب الجدول المعد لذلك، وتم عقد ( 312 ) حلقة.

6. المسابقات القرآنية :

• عقد مسابقة حفظ القرآن الكريم تحت 18 سنة.

• عقد الاختبارات الأولية المؤهلة للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

• عقد مسابقة عضوية المقارئ القرآنية.

• بدء اختبارات مسابقة عضوية المقارئ النموذجية.

• الإعلان عن مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية.

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ثالثًا : في مجال التدريب والتثقيف والإصدارات العلمية

1. التدريب والتثقيف

تم تنفيذ ( 5 ) دورة لأكثر من ( 450 ) متدربًا، وبيانها كالتالي :

• تم تنفيذ الدورة التدريبية للعمال الجدد بالمديريات الإقليمية لعدد ( 11 ) عاملًا.

• تم تنفيذ عدد ( 1 ) دورة في التوعية السكانية من خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان للتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية لعدد ( 100 ) إمامًا بالمديريات الإقليمية.

• تم تنفيذ عدد ( 3 ) دورة في البناء الفكري والثقافي من خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر لعدد ( 350 ) إمامًا بالمديريات الإقليمية

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رابعًا : في مجال عمارة المساجد

• في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى حققت وزارة الأوقاف أرقامًا قياسية متعددة في افتتاحات المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف والتي بلغت خلال هذا العام الحالي ( 18 ) مسجد، منها ( 10 ) مساجد جديد أو إحلال وتجديدًا، و( 8 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

• حصول ( 10 ) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة ( أ ).

• تم فرش ( 33 ) مسجدًا، بكمية فرش بلغت ( 10705 ) مترًا من السجاد ( المحراب ) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية،

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رابعًا : في مجال البر وخدمة المجتمع

• تم صرف ( 2539963 ) ملايين جنيه من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى.

• تم توزيع ( 19 ) طنًّا من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف

• تم توزيع ( 30000 ) شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية