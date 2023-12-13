شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن 795 فرصة عمل بالجيزة برواتب تبدأ من 3000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء، عن فرص عمل جديدة للشباب في محافظة الجيزة.

وقال بيان صحفي عن "الوزارة"، إن الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة تلقت طلباً من أحد شركات الصناعات الغذائية، بشأن احتياجها لـ 795 فرصة عمل فى تخصصات مختلفة لذوى الخبرة وبدون، من أبناء محافظة الجيزة وذلك بما يتناسب مع متطلبات العمل داخل الشركة وفروعها بالمحافظات، برواتب تبدأ من 3000 جنيه ومزايا أخرى، من الحاصلين على المؤهلات العليا أو المتوسطة، وذلك فى إطار سعى الوزارة وتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظات فى إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أنه تم توفير فرص العمل بالتعاون بين الإدارة والمديريات وشركة الصناعات الغذائية لتعيين 795 من الشباب داخل المجموعة على العديد من التخصصات ومنها: 120 سائق مبيعات، و220 أخصائى مبيعات، و5 مهندسين ميكانيكا، و10 مهندسى إنتاج، و5 مهندس كهرباء، و20 مهندس جودة، و10 فنيين كهرباء وميكانيكا، و15 أمين مخازن، و25 مراقب أمن، و365 عاملا، مع توفير وسائل انتقال لمحافظات: الفيوم، والمنوفية، وبنى سويف، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، كما توفر الشركة: تأمين اجتماعى، وتأمين صحى، وأرباح سنوية للعاملين.



795 فرصة عمل بالجيزة

كما يتم التقدم للحصول على تلك الفرص المتاحة من خلال إدارة الشركة وعنوانها: 5 ش بنى عامر متفرع من ش مراد – الدور الثالث – الجيزة، والتواصل مع المدير المسئول رامى سويفى على أرقام الهواتف: 01066860616 – 01026070506 - 01060653332.