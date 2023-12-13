الرعاية الصحية: 9000 خدمة طبية قدمتها الهيئة بمحيط اللجان الانتخابية

وقال بيان هيئة الرعاية الصحية، تم تقديم 9000 خدمة طبية وعلاجية للمواطنين، خلال الانتخابات الرئاسية في الفترة من 10 وحتى 12ديسمبر ، وذلك سواء في محيط أو أمام مقار اللجان الانتخابية للمواطنين بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي للهيئة.

وأوضح البيان، أنه تم تقديم الخدمات الطبية للناخبين ضمن خطة التأمين الطبي لهيئة الرعاية الصحية من خلال 248 منشأة رعاية أولية تابعة للهيئة بالمحافظات الست للتأمين الصحي الشامل، و 28 مستشفى فضلًا عن الفرق الطبية المنتشرة في محيط أو أمام مقار اللجان الانتخابية للمواطنين في محافظات القناة ومحافظة جنوب سيناء والبالغ عددهم 257 فرقة طبية، إضافة إلى 149 فرقة طبية بمحافظتي الأقصر وأسوان، و 18 فرقة مشاركة بمبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي للهيئة بالانتخابات الرئاسية 2024.

ولفت البيان أن إجمالي الحالات التي تم التعامل معها من خلال الفرق الطبية بمحيط أو أمام اللجان الانتخابية بلغت 360 حالة بينما بلغ إجمالى الحالات التي شملتها الفحوص الطبية ضمن مبادرة فحص الأمراض المزمنة بمحيط اللجان الانتخابية 7500 حالة فيما بلغ إجمالي الحالات التي تم فحصها ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام أكثر من 1000حالة، وذلك من خلال الفرق الطبية التي تمركزت في محيط اللجان الانتخابية خلال الفترة من 10وحتى 12 ديسمبر 2023.